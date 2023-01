CAV apresenta o atacante David Jhafer para a disputa da Série A3 

Atleta de 23 anos já atuou pelo Toledo-PR, Athletico Paranaense, Figueirense e estava no acesso a Série A3 do Grêmio Prudente em 2022. Estreia alvinegra no Paulistão ocorre no sábado (21), às 16h, contra o Grêmio Prudente.

O Clube Atlético Votuporanguense anunciou oficialmente na manhã desta quarta-feira (4.jan) a chegada de mais um reforço para a disputa da Série A3 do Campeonato Paulista de 2023: o atacante David Jhafer.

O atleta se junta a outros jogadores que estão integrados ao elenco comandado por Rodrigo Cabral – que retornou ao CAV no início de dezembro – na pré-temporada de olho na competição.

Aos 23 anos, David Jhafer foi Campeão Paulista e conquistou o acesso à Série A3 pelo Grêmio Prudente em 2022. O atleta já jogou pelo Toledo-PR, Athletico Paranaense e Figueirense.

Ao desembarcar na Arena Plínio Marin, o atacante comentou: “A expectativa é muito boa de fazer gols pelo CAV e fazer história com essa camisa.”

Com pouco mais de 20 dias de preparação, o Votuporanguense deve anunciar novos reforços nos próximos dias, já que acelera a preparação visando a disputa da Série A3 do Paulistão, com estreia marcada para o próximo dia 21 de janeiro, às 16h, diante do Grêmio Prudente, em Presidente Prudente/SP.

Ainda na agenda de preparação o Votuporanguense recebe no sábado (7.jan) o Barretos na Arena Plínio Marin.