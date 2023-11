CAV aposta em elenco mesclado entre experiência e juventude para ir longe em 2024 

Afirmação veio do técnico do Votuporanguense, Rogério Corrêa; o Campeonato Paulista da Série A3 tem início previsto para 24 de janeiro e a final para 28 de abril.

O treinador do CAV (Clube Atlético Votuporanguense), Rogério Corrêa, anunciou nesta terça-feira (21.nov), que o elenco da Pantera Alvinegra está na fase final de montagem, tendo em vista a disputa do Campeonato Paulista da Série A3 de 2024.

O comandante destacou que o clube busca o equilíbrio do elenco em um mix de juventude e experiência, além de confirmar a chegada de quatro jogadores, elevando as expectativas para o Paulistão.

E assim desembarcam na Arena Plínio Marin, Wellington Rocha, experiente zagueiro, que subiu com o Capivariano nesta temporada para a Série A2. Junto a ele, o lateral-esquerdo Reinaldo, com passagens por Carlos Renaux de Santa Catarina e clubes goianos; Isaac, também lateral-esquerdo e ex-Aimoré de Minas Gerais, que pode atuar como segundo-volante. O atacante de lado de campo, Adriano Luís, completa a lista, trazendo sua experiência do Comercial de Ribeirão Preto e outros clubes do futebol goiano.

“A estratégia é montar um grupo forte e competitivo, com foco em atingir os objetivos do campeonato, respeitando o orçamento da diretoria”, afirmou Rogério Corrêa, que salientou a importância de jogadores versáteis, capazes de cumprir múltiplas funções, em linha com as tendências do futebol moderno.

O CAV também já possui no elenco outros nomes, como por exemplo: Vinícius Baracioli, Jean Carlos, Bady, Gabriel Barcos, Wendel Júnior, Fábio, Cauan, Gabriel Barbato, Israel, Felipe Costa, João Paulo, Édson Evangelista, Nando e Kayke Maranhão. A equipe pretende apresentar o elenco completo na próxima segunda-feira.

De olho na competição que abre a temporada 2024, o CAV busca atletas familiarizados com o futebol paulista, e especialmente, a Série A3, conhecida por suas peculiaridades, como a importância da força física e decisões em bolas paradas. Rogério acredita ser crucial ter jogadores que compreendam as nuances dessa divisão.

A Série A3 tem início previsto para 24 de janeiro e a final para 28 de abril. O sistema de disputa foi modificado. Depois de dois anos com o quadrangular semifinal, os clubes optaram pelo retorno do mata-mata a partir das quartas de final. Os jogos ocorrerão às quartas-feiras e domingos, com horários variados. A tabela ainda não foi divulgada pela FPF (Federação Paulista de Futebol).