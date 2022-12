CAV anuncia o retorno do técnico Rodrigo Cabral 

Após passagem pelo Centro Oeste-GO, treinador volta ao Votuporanguense para a Série A3 do ano que vem.

O Clube Atlético Votuporanguense anunciou o retorno do técnico Rodrigo Cabral para a disputa da Série A3 do Campeonato Paulista do ano que vem.

O treinador de 40 anos comandou o CAV na reta final terceira divisão deste ano. Ele, que até então era auxiliar técnico, assumiu a função após a demissão de Thiago Oliveira e em 15 jogos teve um retrospecto de sete vitórias, quatro empates e quatro derrotas.

A Pantera Alvinegra avançou até a semifinal da competição, mas acabou eliminada pelo Comercial com dois empates (a equipe de Ribeirão Preto jogava por dois resultados iguais por ter melhor campanha).

Após o fim da A3, Rodrigo Cabral acertou com o Centro Oeste-GO, da terceira divisão goiana, e levou a equipe ao vice-campeonato, conquistando uma vaga na divisão de acesso do estadual local.

Em 2022, o Votuporanguense não disputou a Copa Paulista e, portanto, teve o segundo semestre do ano sem competições profissionais.

Já no ano que vem, o CAV jogará a Série A3, competição na qual estreia no fim de semana do dia 22 de janeiro, fora de casa, diante do Grêmio Prudente. Para tanto, o elenco alvinegro deve se reapresentar para pré-temporada na Arena Plínio Marin, no próximo dia 12.