CAV anuncia mais três reforços e fecha elenco para 2022 

A Pantera Alvinegra do técnico Thiago Oliveira apresentou 19 nomes para a temporada. Estreia na Série A3 do Paulistão ocorre no próximo dia 30, contra o Bandeirante, no Estádio Pedro Marin Berbel, em Birigui/SP.

O Clube Atlético Votuporanguense anunciou na última quarta-feira (29) a contratação do lateral-direito Einstein Dias para a disputa da Série A3 do Campeonato Paulista de 2022. O jogador é 17º nome do CAV para esta temporada.

Jogador de 20 anos estava no América-MG desde 2013, sendo inclusive, campeão Sub-20 com o clube em 2021.

Em sua chegada na Arena Plínio Marin, o atleta que carrega o nome do emblemático físico teórico alemão, comentou: “Estou muito feliz e agradeço a Deus pela oportunidade que o Cav está me dando. Estou à disposição do grupo e da comissão técnica para juntos conquistar os objetivos da temporada”, finalizou Einstein.

Já os outros dois novos integrantes são defensores, os zagueiros Miguel Alcântara e Almeida que já estão integrados ao elenco da Pantera Alvinegra.

Almeida, de 21 anos, já trabalhou com o técnico Thiago Oliveira no Sertãozinho, atleta surgiu nas categorias de base do Atlético-GO e já jogou pelo Grêmio Novorizontino; no ano passado, ele defendeu as cores do Catanduva, onde estava por empréstimo.

Por sua vez, Miguel Alcântara veio da base do São Paulo e no último semestre de 2019 foi vendido para o Ascoli, da Itália, por 500 mil euros (cerca de R$ 2,2 milhões). O jogador assinou contrato de quatro anos e chegou atuar pelo clube italiano, contudo, voltou ao Brasil e estava no Água Santa, em Diadema/SP.

O Votuporanguense do técnico Thiago Oliveira estreia na Série A3 do Paulista no próximo dia 30, contra o Bandeirante, no Estádio Pedro Marin Berbel, em Birigui/SP. O primeiro jogo do CAV em casa será na rodada seguinte, no dia 2 de fevereiro, contra a Matonense.

Confira o atual elenco do Votuporanguense: