CAV anuncia mais reforços para a Série A3 do Paulistão 

Elenco do Votuporanguense segue em preparação para a disputa da competição estadual. Estreia alvinegra ocorre no sábado (21), às 16h, contra o Grêmio Prudente.

O Clube Atlético Votuporanguense anunciou oficialmente, nesta semana, mais quatro reforços para a disputa da Série A3 do Campeonato Paulista deste ano.

As novidades da vez são o goleiro Gabriel Barbato (ex-Marília), o zagueiro Guilherme Café (ex-Amora-POR), o volante Mateus Norton (ex-Real Noroeste), o lateral-esquerdo Fabrício Beloffa (ex-Akritas, do Chipre).

Gabriel Barbato, tem 25 anos. O arqueiro de 1,94m estava no Marília, onde foi vice-campeão da Copa Paulista, garantindo o acesso à Copa do Brasil 2023. O goleiro também tem acesso com o Bandeirante a Série A3 em 2020. Barbato já vestiu as camisas do Ferroviária, Batatais, Fernandópolis, Uberlândia e Nacional Atl. Muriaé.

Guilherme Café, tem 25 anos. O zagueiro retorna a Pantera Alvinegra. Café chegou às semifinais da Série A3 com o Votuporanguense em 2021, assim chamou a atenção de grandes clubes e acertou a sua ida para o Plaza Colônia do Uruguai. Lá disputou o campeonato Uruguaio da 1ª divisão e foi vice-campeão nacional. Em seguida, foi para o Al-Washm da Arábia Saudita, além do Amora, de Portugal, time que defendia atualmente.

Mateus Norton, tem 26 anos. Norton começou sua carreira no Aimoré-RS e logo foi para o Fluminense-RJ, lá se destacou e rapidamente subiu para a equipe profissional, onde foi campeão da Taça Guanabara 2017 e campeão da Taça Rio 2018. Mateus também abrilhanta seu currículo com o acesso à Série A do Goiano pelo Itumbiara-GO em 2021. Além de passagens por clubes como o Zorya da Ucrânia, Esportivo Bento Gonçalves-RS, São Joesense-PR e Real Noroeste-ES, seu último clube.

Fabrício Beloffa, tem 21 anos. O lateral-esquerdo estava no Akritas, do Chipre, onde conquistou o acesso à 1ª divisão Nacional em 2022. Revelado pelo Corinthians, Fabrício tem passagens pela Portuguesa, Audax e SKA Brasil.

Com pouco mais de 20 dias de preparação, o Votuporanguense deve anunciar novos reforços nos próximos dias, já que acelera a preparação visando a disputa da Série A3 do Paulistão, com estreia marcada para o próximo dia 21 de janeiro, às 16h, diante do Grêmio Prudente, em Presidente Prudente/SP.

Ainda na agenda de preparação o Votuporanguense recebe no sábado (7.jan) o Barretos na Arena Plínio Marin.