CAV anuncia mais reforços para a disputa da Série A3 

Os zagueiros Murylo Benini e Lucas Morais integram o elenco do Votuporanguense que se prepara para a disputa da competição estadual. Estreia alvinegra ocorre no sábado (21), às 16h, contra o Grêmio Prudente.

O Clube Atlético Votuporanguense anunciou a chegada de dois reforços para a disputa da Série A3 do Campeonato Paulista de 2023: os zagueiros Murylo Benini e Lucas Morais.

Os atletas se juntam a outros jogadores que estão integrados ao elenco comandado por Rodrigo Cabral – que retornou ao CAV no início de dezembro – na pré-temporada de olho na competição.

Murylo Benini, de 25 anos, estava no URT-MG e conta com passagens por clubes como o Guarani, Paulista de Jundiaí e Sport Sinop, onde foi Campeão Mato-grossense, com acesso à Série A do estadual, em 2021.

Lucas Morais, de 27 anos, estava no São Bento e conta com passagens por Caldense, São Caetano, Icasa e XV de Piracicaba.

Outro destaque positivo no CAV é o retorno do volante Leo Cereja, de 25 anos, que estava lesionado, porém, se recuperou e já está integrado ao elenco de Cabral.

O Votuporanguense segue em ritmo de preparação acelerado para a Série A3 desde o dia 12 de dezembro do ano passado e deve anunciar novos reforços nos próximos dias. A estreia alvinegra na Série A3 do Paulistão está marcada para o próximo dia 21 de janeiro, às 16h, diante do Grêmio Prudente, em Presidente Prudente/SP.

Ainda na agenda de preparação o CAV pega o Mirassol na tarde desta quinta-feira, em Mirassol/SP; e o fechamento ocorre também fora de casa, diante do Grêmio Novorizontino, na tarde da próxima segunda-feira (16), em Novo Horizonte/SP.