CAV anuncia lateral-direito Léo Cunha, que estava no futebol sueco

Jogador de 25 anos chega para reforçar a Pantera Alvinegra na disputa da Série A3 do Paulistão.

O Clube Atlético Votuporanguense anunciou a contratação do lateral-direito Léo Cunha, que estava no Vasalunds, da Suécia. O jogador de 25 anos é mais um reforço para a disputa da Série A3 do Campeonato Paulista.

Revelado na base do Palmeiras, Léo Cunha jogou nas categorias sub-19 e sub-20 do Alviverde. Ele passou ainda por Noroeste, Boavista-RJ e Juventus, entre outros clubes brasileiros, antes de se transferir para o futebol sueco, em 2019. No país escandinavo defendeu o Linköping City e, mais recentemente, o Vasalunds.

“Já conhecia o Votuporanguense por ter jogado contra na A2 do Paulistão pelo Juventus, em 2018. Sabia da qualidade e da estrutura do time e creio que vamos conseguir o que todos esperam, que é o acesso”, disse o lateral em sua apresentação ao novo clube.

Depois de estrear com derrota para o Rio Preto, o Votuporanguense volta a campo nesta quarta-feira, diante do Marília, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga, às 15h.

*Com informações do globoesporte