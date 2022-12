CAV anuncia dois reforços para a disputa da Série A3 

Zagueiro Murilo Batalha e atacante Neto Acará já integram o elenco do Votuporanguense. Estreia alvinegra no Paulistão ocorre no sábado (21), às 16h, contra o Grêmio Prudente, fora de casa.

O Clube Atlético Votuporanguense anunciou oficialmente a chegada de dois reforços para a disputa da Série A3 do Campeonato Paulista de 2023: o zagueiro Murilo Batalha e o atacante Neto Acará.

Os atletas se juntam a outros jogadores que estão integrados ao elenco comandado por Rodrigo Cabral – que retornou ao CAV no início de dezembro – na pré-temporada de olho na competição.

Revelado pelo Foz do Iguaçu-PR, Murilo Batalha, de 25 anos, passou por equipes como Cascavel, Itararé e Nacional-PB, entre outros. Em 2022, o zagueiro defendeu três equipes: Pinheiro-MA, Foz do Iguaçu e Patriotas-PR, disputando um total de 20 partidas e marcando um gol.

Já Neto Acará, de 23 anos, começou a carreira no Bragantino-PA e passou por Grêmio Anápolis e Itumbiara. Neste ano, o atacante também atuou por três clubes diferentes: Portuguesa Santista, Grêmio Prudente e Jaraguá. Em 23 jogos disputados, o jogador marcou um gol na temporada.

Em 2022, o Votuporanguense não disputou a Copa Paulista e, portanto, teve o segundo semestre do ano sem competições profissionais. Já no ano que vem, o CAV jogará a Série A3, competição no dia 21 de janeiro, às 16h, diante do Grêmio Prudente, em Presidente Prudente/SP.

Antes, porém, nesta fase acelerada de preparação o Votuporanguense segue uma agenda de jogos-treinos; nesta sexta-feira (30) o elenco de Rodrigo Cabral visita o profissional do Mirassol, em Mirassol/SP. Para fechar a série preparatória, ao menos, para os agendados até o momento, a Pantera Alvinegra recebe no sábado (7.jan) o Barretos na Arena Plínio Marin.

