CAV anuncia Anderson Tanque para a sequência do Paulistão A3 

O atacante de 27 anos estava no Novo Hamburgo, na primeira divisão do Campeonato Gaúcho; atleta entra na vaga aberta após a lesão de Weligton Rocha.

O Clube Atlético Votuporanguense anunciou nesta quarta-feira (20.mar) a contratação do atacante Anderson Tanque, de 27 anos, para a sequência do Campeonato Paulista da Série A3 de 2024. Anderson chega ao clube após defender o Novo Hamburgo na primeira divisão do Campeonato Gaúcho.

Antes de desembarcar em Votuporanga, o atleta passou pelo Paysandu, Tupi, Ypiranga-AP, São Joseense, Paraná, Camboriú e Novo Hamburgo.

“Estou muito feliz pela oportunidade de vestir a camisa do Votuporanguense. Estou ansioso para contribuir com o time e fazer o meu melhor em campo. Estou comprometido em dar o meu máximo e ajudar o clube a alcançar seus objetivos nesta temporada. Vamos juntos, CAV”, disse Anderson Tanque.

A chegada do atacante se dá em um momento crucial para o Votuporanguense, que enfrenta a ausência do zagueiro Weligton Rocha, devido a uma lesão que o levou a passar por cirurgia e ainda está em processo de recuperação. De acordo com o regulamento do Paulistão A3, o CAV poderia contratar um atleta para a vaga, desde que não tivesse atuado por nenhum clube no estadual 2024.

Em entrevista publicada nas redes sociais do clube, o presidente Edilberto Fiorentino – Caskinha, salientou que o Votuporanguense não planeja mais adicionar novos atletas ao elenco até o final da competição.

Atualmente, o CAV lidera o Paulistão A3 com 31 pontos e já assegurou sua vaga nas quartas de final do torneio. Além disso, o bom momento da equipe comandada por Rogério Corrêa assegurou uma invencibilidade histórica de 13 partidas.

No próximo sábado, às 15h, o Votuporanguense fecha a primeira fase do estadual, em duelo contra o Marília, no Estádio Bento de Abreu.