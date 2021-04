CAV anuncia a contratação do goleiro Charles 

Jogador de 28 anos disputou o Campeonato Mineiro de 2020 pela Caldense e chega por empréstimo para a sequência da Série A3; competição retorna na próxima terça-feira (27), às 20h, no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol/SP, quando o Votuporanguense enfrentará o Comercial.

O Votuporanguense anunciou nesta sexta-feira (23) a contratação do goleiro Charles para a disputa da Série A3 do Campeonato Paulista. Revelado nas categorias de base do Hortolândia, o goleiro de 28 anos acumula passagens por Paulínia e Caldense. Pelo clube mineiro, ele disputou o estadual local em 2020 emprestado pelo Grêmio Osasco. Pela equipe paulista, também jogou a Série A3 do ano passado; além de ter disputado a Série D do Brasileirão pela Caldense.

Ao ser apresentado na Arena Plínio Marin, Charles comentou: “A expectativa é muito boa, tô muito feliz, o CAV tem uma estrutura muito boa e espero estar contribuindo para o Clube da melhor maneira possível”.

Com quatro pontos, o Votuporanguense é o oitavo colocado na Série A3 e na última rodada antes da paralisação da competição conquistou sua primeira vitória, batendo o São José fora de casa, com gol de Gabriel Barcos.

A FPF (Federação Paulista de Futebol) oficializou anteontem a retomada competição para o próximo dia 27, porém, com os protocolos da Série A1; com isso, as partidas só poderão ocorrer após às 20h.

Desta forma, o CAV terá que mandar seus jogos fora de casa, já que a Arena Plínio Marin ainda não tem iluminação artificial. Diante dessa impossibilidade, a própria FPF solicitou da Prefeitura de Mirassol/SP à cessão do Estádio José Maria de Campos Maia, para os dias 27 de abril e 1º de maio, para as partidas respectivamente: Votuporanguense X Comercial, e Votuporanguense X Bandeirante. Entre esses dois jogos, a Pantera Alvinegra irá enfrentar o Nacional, em Osasco/SP, no dia 29 de abril. Todas as partidas às 20h.

A paralisação do torneio causou um rearranjo da tabela e assim, deverá ter jogos a cada dois dias para tentar cumprir o cronograma, com o encerramento do campeonato previsto para o dia 6 de junho.