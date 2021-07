CAV acerta empréstimo de atacante ex-São Paulo ao Mirassol

Murilo Oliveira vai jogar a Série C depois de atuar na Série A3 pela Pantera Alvinegra.

O Clube Atlético Votuporanguense fechou o empréstimo do atacante Murilo Oliveira. O ex-jogador do São Paulo vai defender o Mirassol, que terá a opção de compra após o fim da Série C do Brasileiro.

Murilo Oliveira integrou por mais de sete anos os times de base do São Paulo, onde, inclusive, chegou a trabalhar com os profissionais. Em 2019, quando seu vínculo com o Tricolor Paulista se encerrou, o atacante disputou a Segunda Divisão do Paulista pelo Fernandópolis, marcando 15 gols.

Em 2020, o atacante de 23 anos fez 18 jogos pelo Botafogo-SP e marcou três gols. Nesta temporada, o jovem reforçou o Votuporanguense, onde fez 13 partidas na Série A3 e balançou as redes três vezes.