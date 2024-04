CAV acelera preparação em semana decisiva no Paulistão A3 

Na agenda, o jogo da volta contra o Marília pelas quartas de final, neste às 18h, na Arena Plínio Marin. CAV precisa vencer para seguir sonhando com o acesso; MAC nunca venceu em Votuporanga.

O Clube Atlético Votuporanguense segue em preparação intensa para o jogo da volta contra o Marília, neste sábado (6.abr), às 18h, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP, pelas quartas de final do Campeonato Paulista da Série A3. No primeiro jogo, no Estádio Abreuzão, o CAV saiu na frente, mas tomou a virada e saiu derrotado por 2 a 1.

A derrota em Marília impôs ao Pantera Alvinegro a quebra de uma invencibilidade histórica no clube, construída nas últimas 14 rodadas da primeira fase do estadual, no qual, inclusive, o time de Votuporanga encerrou no topo da tabela. E não é só, o resultado negativo para o CAV abriu vantagem para o MAC que agora precisa só de um empate para seguir no torneio e interromper o sonho do Votuporanguense.

Dentro de campo o técnico Rogério Corrêa busca manter o elenco alvinegro focado no duelo que vale a continuidade do clube na competição. A meta é simples, vencer o Marília e seguir rumo a semifinal do Paulistão A3 com rota traçada: o sonho do título e do acesso à Série A2 de 2025.

De olho no retrospecto, o Marília nunca venceu na Arena Plínio Marin, empatou quatro partidas e saiu derrotado em outras duas oportunidades. No ano passado, os dois clubes se enfrentaram em Votuporanga pela 1ª fase do Paulistão A3 e o placar terminou em 1 a 1.

Neste sábado, se o Votuporanguense ganhar por um gol de diferença a decisão da vaga vai para os pênaltis e se a vantagem for maior a classificação é direta.

Ingressos

Para o torcedor que quiser adiantar seu passaporte para empurrar o CAV, evitando transtornos, como por exemplo, longas filas nas bilheterias da Arena Plínio Marin, que abrem às 16h, os ingressos já estão à venda: R$ 30 – Setor 1 – Arquibancada Coberta; R$ 15 – Setor 2 – Arquibancada Geral. Os portões abrem às 17h.

Fora da Arena, os pontos de vendas, são: Polizeli Parafusos, Victor Celulares (Loja Pacaembu), Posto Flor de Lis (Antigo Konstru), Espeto do Ortiz, Penélope, Poly Sport e no site Guiche Web