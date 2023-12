CAV acelera preparação e encara o Tanabi em jogo-treino 

O duelo preparatório ocorre nesta sexta-feira (22), a partir das 9h, no conhecido Campo da Ferroviária, na zona sul; atividade será aberta ao público.

O Clube Atlético Votuporanguense vem acelerando forte na preparação para a disputa do Campeonato Paulista da Série A3 de 2024, e após uma semana cheia com trabalhos alternados entre manhã e tarde, o elenco comandado pelo técnico Rogério Corrêa enfrentará o sub-20 do Tanabi, no Complexo Esportivo ‘Faies Habimorad”, conhecido popularmente como o Campo da Ferroviária, na zona sul de Votuporanga/SP. A atividade que será aberta ao público terá início às 9h.

De olho no Paulistão, o Votuporanguense que tem estreia marcada para uma quarta-feira, dia 24 de janeiro, contra o Grêmio Prudente, na Arena Plínio Marin, vem trabalhando intensamente nos treinamentos, dedicando-se às habilidades técnicas e táticas do elenco Alvinegro.

O treinador Alvinegro, Rogério Corrêa e a comissão técnica têm enfatizado o compromisso do grupo em fazer uma boa campanha no Paulistão. Com uma preparação rigorosa, as expectativas são boas, faltando mais de um mês para o início da competição.

Desta forma, buscando desafiar as capacidades do elenco, o CAV abrirá a série de jogos preparatórios que deve realizar até a estreia, diante do Tanabi – que disputará a Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Após essa atividade, o CAV libera os atletas para aproveitar a folga de Natal e descansar, contudo, a reapresentação do elenco e retomada da preparação já está programada para a terça-feira (26).

Paulistão Série A3 de 2024

Ao todo, 16 equipes entram em campo em 15 rodadas entre 24 de janeiro e 23 de março. A partir das quartas de final, entre 31 de março e 7 de abril, os confrontos serão no sistema “mata-mata”, com jogos de ida e volta, o mesmo adotado em 2021. A final está prevista para os dias 24 e 28 de abril.

Apenas os dois finalistas conquistam o acesso à Série A2 de São Paulo. Os dois últimos caem para a recém-criada Série A4. A competição terá 100% dos jogos transmitidos ao vivo pelo canal da FPF no Youtube.