Católicos celebrarão Semana Santa pelos Meios de Comunicação

Pelo segundo ano consecutivo, as celebrações da Semana Santa em Votuporanga serão realizadas sem a presença de fiéis. A medida foi tomada por conta do avanço do contágio do coronavírus (covid-19) e as recomendações do isolamento social pelas autoridades da saúde. Assim como em 2020, todas as celebrações serão transmitidas ao vivo pelos meios comunicação existentes em cada paróquia, com adequada divulgação aos fiéis para participarem em seus lares e manterem-se unidos a sua igreja paroquial.

A Semana Santa inicia-se neste domingo, 28, com as celebrações do Domingo de Ramos e encerra-se no Domingo de Páscoa, 04 de abril, com as Missas da Ressurreição do Senhor. Ainda na Semana Santa a Igreja celebra a Missa da Ceia do Senhor na Quinta-feira Santa, Celebração da Cruz na Sexta-feira Santa e a Vigília Pascal no Sábado Santo. Neste ano, a Missa dos Santos Óleos que tradicionalmente é celebrada na Terça-feira Santa será remarcada para uma outra oportunidade.

Cada paróquia terá sua programação específica. Veja abaixo os horários das celebrações na Catedral Nossa Senhora Aparecida:

28/03 – Domingo de Ramos – Missa e Benção dos Ramos às 7h30 transmitida pela TV Unifev, Radio 87,9 FM e facebook da paróquia (@catedraldevotuporanga)

01/04 – Quinta-Feira Santa – Missa da Ceia do Senhor às 18h30 transmitida pelo facebook da paróquia (@catedraldevotuporanga)

02/04 – Sexta-Feira Santa – Celebração da Cruz às 15h transmitida pelo facebook da paróquia (@catedraldevotuporanga)

03/04 – Sábado Santo – Vigília Pascal às 18h30 transmitida pelo facebook da paróquia (@catedraldevotuporanga)

04/04 – Domingo de Páscoa – Missa da Ressurreição do Senhor às 7h30 transmitida pela TV Unifev, Radio 87,9 FM e facebook da paróquia (@catedraldevotuporanga)

Conheça um pouco do significado das celebrações da Semana Santa:

A Semana Santa se inicia no Domingo de Ramos, 28, com o rito da benção dos ramos, “visto que eles serão também usados para a celebração de cinzas no próximo ano”, porém não será realizada a tradicional procissão.

A Missa dos Santos Óleos que tradicionalmente ocorre na Terça-feira Santa com a presença dos padres e fieis da diocese será agendada para uma nova data.

Na Quinta-feira Santa, a Igreja faz memória aos três gestos de Jesus durante a Última Ceia: a Instituição da Eucaristia, o exemplo do Lava-pés, com a instituição do mandamento novo, e a instituição do sacerdócio. Devido a pandemia, será omitido o rito do Lava-pés que já é facultativo.

Na Sexta-feira Santa ou da Paixão, a Igreja contempla o mistério do Crucificado, com a veneração da santa cruz. É celebrada a Solene Ação Litúrgica, Paixão e a Adoração da Cruz. A recordação da morte de Jesus consiste em quatro momentos: A Liturgia da Palavra, Oração Universal, Adoração da Cruz e Rito da Comunhão

No Sábado Santo, a Igreja permanece junto ao sepulcro do Senhor, meditando Sua Paixão e Morte, Sua descida à mansão dos mortos, esperando, na oração e no jejum, Sua Ressurreição. No sábado à noite, a Igreja celebra a Solene Vigília Pascal, a mãe de todas as vigílias, como disse Santo Agostinho, que se inicia com a Bênção do Fogo Novo e também do Círio Pascal; proclama-se a Páscoa através do canto do Exultet e faz-se a leitura de 8 passagens da Bíblia (4 leituras e 4 salmos) percorrendo-se toda história da salvação, desde Adão até o relato dos primeiros cristãos. Entoa-se o Glória e o Aleluia, que foram omitidos durante todo o período quaresmal. A celebração se encerra com a Liturgia Eucarística, o ápice de todas as missas.

No Domingo de Páscoa, a Igreja celebra a Ressurreição do Senhor, a vitória da vida sobre a morte. Do hebreu “Peseach”, Páscoa significa a passagem da escravidão para a liberdade.