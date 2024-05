Categorias de base: CAV vence no sub-13 e sub-17 do Paulistão 

Duelos ocorreram na Arena Plínio Marin. Neste sábado (25), às 9h e às 11h, o sub-15 e sub-17, respectivamente, enfrentam o Fernandópolis, no Estádio Cláudio Rodante.

O Clube Atlético Votuporanguense teve um final de semana brilhante com vitórias nas categorias sub-17 e sub-13, na Arena Plínio Marin, pelo Campeonato Paulista. No sábado (18), o sub-15 foi superado pelo líder da chave, Mirassol, por 4 a 0; enquanto que no sub-17 contou com gols de Rafael e Izaque para bater o poderoso Mirassol por 2 a 0.

O time treinado por Rilla demonstrou um desempenho sólido que garantiu sua ascensão para a terceira posição na tabela do campeonato. O próximo desafio do sub-17 do Pantera Alvinegro será contra o Fernandópolis.

Para o CAV, a 8ª rodada do Paulistão será neste sábado (25), às 9h e às 11h, quando o sub-15 e sub-17, respectivamente, enfrentam o Fefecê, no Estádio Cláudio Rodante.

Sub-13

No domingo, foi a vez da equipe sub-13 estrear com vitória no estadual. Também jogando na Arena Plínio Marin, o time do técnico Emerson Zorati enfrentou o Rio Preto e venceu por 2 a 1, com gols de Bryan Lippa e Eduardo Padoan. A equipe também triunfou na disputa de pênaltis, vencendo por 3 a 0, o que garantiu 3 pontos pelo jogo e 1 ponto adicional pelos pênaltis.

Na segunda rodada, neste domingo (26), às 9h, o sub-13 do CAV enfrenta o Tanabi, fora de casa.

As categorias de base do Votuporanguense são uma parceria com a WS Sports.