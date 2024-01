Categorias de Base: CAV e Escolinha de Futebol WS Sports realizam peneira no dia 27 

Na oportunidade, no campo da Ferroviária, na zona sul, serão avaliados jovens talentos para as categorias de base Sub-15 (nascidos em 2009/2010) e Sub-17 (nascidos em 2007/2008).

O Clube Atlético Votuporanguense, em parceria com a Escolinha de Futebol WS Sports, anuncia uma oportunidade única para jovens talentos no cenário esportivo. No próximo sábado (27.jan), serão realizadas avaliações para as categorias de base Sub-15 (nascidos em 2009/2010), às 8h; e Sub-17 (nascidos em 2007/2008), às 13h30, no campo da Ferroviária, na zona sul de Votuporanga/SP.

Com acordo com uma nota emitida pelo clube, esta iniciativa proporciona aos aspirantes a craques do futebol a chance de se destacarem no cenário esportivo representando o Votuporanguense no Campeonato Paulista e em outros campeonatos estaduais. A avaliação será gratuita, abrindo portas para o desenvolvimento de novos talentos na região.

Os interessados devem realizar o cadastro por meio do link https://linktr.ee/agimaginare?fbclid=PAAabjBSJ8Bc8e9JvOuLRvflHHr8EgeSo8ZBNsXjfliz3rUDIFYwu6l6EsGnI. Para mais informações, o CAV e a WS Sports disponibilizam um número para contato: (17) 98131-9372.

“Todos os jovens talentosos estão convidados a comparecer, demonstrar suas habilidades e mergulhar no universo do futebol com paixão e determinação. Essa é uma oportunidade ímpar de fazer parte do Clube Atlético Votuporanguense e trilhar um caminho promissor no esporte”, conclui a nota.