Catedral terá Concerto de Natal nesta sexta-feira

Orquestra Sinfônica e Coral Canto Livre da Escola Municipal de Artes se unem para o emocionante “Concerto de Natal”, às 20h30.

Uma das apresentações mais esperadas das Festividades na Concha 2019, é o Concerto de Natal da Orquestra Sinfônica e Coral Canto Livro da Escola Municipal de Artes “João Cornachione ‘Oscarito’”, na Catedral, visto o sucesso que foi o último ano. Para continuar impressionando o público, um belíssimo espetáculo musical está sendo preparado e deverá atrair centenas de pessoas no interior da Catedral Nossa Senhora Aparecida de Votuporanga nesta sexta-feira (20/12), a partir das 20h30, após a celebração da missa. O espetáculo chamado “Concerto de Natal” é gratuito, ecumênico, e aberto a toda população, não se restringindo à comunidade católica.

A Orquestra Sinfônica, regida pelo Maestro Mazinho Sartori, é composta por 40 musicistas entre instrumentos de cordas, sopros e percussão, e o Coral Canto Livre, sob coordenação do Maestro Marcio Zarsi, é formado por 60 vozes. “Na apresentação do Concerto de Natal, Orquestra e Coral entoarão o repertório natalino no interior da Catedral, um ambiente especial cuja acústica apropriada favorece apresentações dessa natureza”, reforça Sartori.