Catedral não acata determinação da Procuradoria do Estado e mantém igrejas abertas neste domingo

A Diocese de Votuporanga divulgou em nota neste sábado que vai continuar a realizar as missas da Diocese. Com já vinha fazendo durante a pandemia.

Uma liminar da Procuradoria da Justiça do Estado de São Paulo, emitida na ultima sexta-feira, derrubou todos os decretos realizados pelo prefeito João Dado, que davam uma flexibilização ao comércio, clubes e também a realização de cultos em igrejas.

De acordo com a nota da Diocese, que foi emitida pelo Bispo Dom Moacir Aparecido de Freitas, as missas irão continuar dentro das normas já estabelecidas anteriormente com rigores nas aplicações: uso de mascaras, distanciamento, higienização nas portas das igrejas, climatizadores desligados, limite de frequentadores, além das janelas abertas. O Bispo acredita que desta maneira não enxerga nenhum problema em continuar seguindo com as determinações municipais e diocesanas.

A Catedral de Votuporanga comunica que as missas deste domingo acontecem nos horários de costume.