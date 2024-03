Catedral agenda celebrações da Semana Santa

A Semana Santa inicia-se neste domingo, 24 de março, com as celebrações do Domingo de Ramos e encerra-se no Domingo de Páscoa, 31 de março, com as Missas da Ressurreição do Senhor. Ainda na Semana Santa a Igreja celebra a Missa da Ceia do Senhor na Quinta-feira Santa, Celebração da Cruz na Sexta-feira Santa e a Vigília Pascal no Sábado Santo. Neste ano, a Missa dos Santos Óleos Diocesana será celebrada na Quinta-feira Santa pela manhã na Catedral.

Veja abaixo os horários das celebrações na Catedral Nossa Senhora Aparecida:

Dia 24 de março – Domingo de Ramos – Coleta Nacional de Solidariedade

7h30 – Santa Missa com Benção dos Ramos;

10h – Santa Missa, Benção dos Ramos e Procissão;

19h – Santa Missa;

Dia 25 de março – Segunda-feira Santa

19h – Santa Missa

Dia 26 de março – Terça-feira Santa

19h – Santa Missa;

Dia 27 de março – Quarta-feira Santa

19h – Santa Missa;

Tríduo Pascal

Dia 28 de março – Quinta-feira Santa: Instituição da Eucaristia e do Sacerdócio

9h – Missa dos Santos Óleos (Missa do Crisma);

19h – Missa da Ceia do Senhor e Rito do Lava-Pés;

20h30 – Adoração Solene até às 22h (Vigília com Jesus no Horto);

Dia 29 de março – Sexta-feira Santa: Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo

06h00 – Ofício Divino (Recordação da Paixão do Senhor);

07h00 – Oração Silenciosa;

09h00 – Ofício Divino (Recordação da Paixão do Senhor);

10h00 – Oração Silenciosa;

12h00 – Ofício Divino (Recordação da Paixão do Senhor);

13h00 – Oração Silenciosa;

15h00 – Celebração da Paixão do Senhor

19h00 – Via Sacra na Concha Acústica;

Dia 30 de março – Sábado Santo

19h00 – Vigília Pascal: Benção do fogo, da luz e da água. Renovação das promessas do batismo

Dia 31 de março – Domingo de Páscoa

07h30 – Santa Missa da Ressurreição

10h00 – Santa Missa da Ressurreição

11h00 – Celebração do Batismo

19h00 – Santa Missa da Ressurreição