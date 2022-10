Catar encerra obrigatoriedade de teste de Covid-19 para turistas entrarem no país 

Sede da Copa do Mundo deste ano, país asiático modificará normas com relação à pandemia a partir de 1º de novembro.

Os torcedores que viajarão ao Catar para a Copa do Mundo de 2022 não precisarão realizar testes de Covid-19 antes do embarque. As autoridades de saúde de Doha divulgaram nesta quarta-feira (26.out) um comunicado com novas normas que entrarão em vigor a partir de 1º de novembro com relação à pandemia, e a dispensa do teste está entre elas.

O Ministério da Saúde Pública deu como razão para a mudança a queda constante no número de casos de Covid-19 em todo o mundo e também o sucesso do Programa Nacional de Vacinação no Catar. Cidadãos e residentes do país não precisarão mais fazer um teste rápido 24 horas depois de chegar ao país, uma obrigatoriedade que também existia.

Porém, para entrar no Catar, os fãs precisarão estar com esquema completo de vacinação contra a Covid-19. Aqueles que apresentarem sintomas da doença precisarão realizar um teste no sistema de saúde local.

A Copa do Mundo de 2022 começa no dia 20 de novembro, com o duelo entre o anfitrião Catar e o Equador, às 16h, no estádio de Lusail. O Brasil estreia quatro dias depois diante da Sérvia, no mesmo estádio.