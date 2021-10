Castramóvel adquirido em 2019 por R$ 405 mil segue parado 

Prefeitura de Votuporanga explica que devido à inviabilidade técnica e financeira veículo não entrou em operação; manutenção prevista em contrato com a fabricante custou R$ 2.783,90.

O Castramóvel, veículo adquirido em outubro de 2019 com investimento de R$ 405 mil, sendo R$ 120 mil de recursos federais e o restante de contrapartida da Prefeitura de Votuporanga/SP, chegou a ser anunciado com a resolução de problemas de castração animal no município, contudo, na prática, jamais entrou em operação.

Nesta terça-feira (18), a Prefeitura esclareceu em nota que, devido à inviabilidade técnica e financeira, o Castramóvel não iniciou suas operações e que estuda sugestões para melhor utilização do veículo. As castrações continuam sendo realizadas em clínicas especializadas terceirizadas por meio de licitação.

Em 2021, até o momento, a Prefeitura de Votuporanga castrou mais de 1.200 animais e tem outras 1.500 castrações contratadas para serem iniciadas em breve. A expectativa é que uma nova etapa com mais 4 mil castrações também seja licitada.

Falando do Castramóvel, ainda em 2020, a Prefeitura abriu um processo licitatório para contratação de empresa especializada para realizar as castrações no veículo, no entanto, a licitação foi revogada devido à inviabilidade técnica e financeira. Segundo cálculos realizados à época, cada castração executada no Castramóvel custaria três vezes mais do que o procedimento feito em clínica terceirizada.

Outra licitação foi realizada em 2020, com pedidos e pagamentos realizados também em 2021, para compra de materiais de consumo e equipamentos que foram direcionados para o Centro de Zooonoses e Unidades de Saúde mediante aprovação do Conselho Municipal da Saúde.

Ainda segundo a Prefeitura, mesmo inativo o Castramóvel possui custo de manutenção; em nota, a Administração Municipal explicou que “o valor da revisão prevista em contrato com a fabricante para preservar a garantia do veículo é de R$ 2.783,90 e não R$ 55.347,06 como divulgado equivocadamente.”