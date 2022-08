Cássio mantém Corinthians na briga no Brasileiro e cita duelo com Atlético-GO como jogo do ano 

Derrota para o Palmeiras fez distância para o líder subir a nove pontos após 22 rodadas; na Copa do Brasil, time está em desvantagem após perder na ida por 2 a 0.

A derrota para o Palmeiras, no último sábado, na Neo Química Arena, por 1 a 0, fez com que a distância do Corinthians para o líder – o próprio rival – crescesse para nove pontos após 22 rodadas.

Apesar disso, o goleiro Cássio disse, após a partida, que o Corinthians ainda não abriu mão da disputa pela taça.

“Fora do título? Tem muito ponto pela frente”, afirmou o camisa 12.

O jogador também já mira outra competição: a Copa do Brasil.

O Corinthians está nas quartas de final do torneio, mas em situação complicada: perdeu o jogo de ida por 2 a 0 para o Atlético-GO, em Goiânia, e precisa vencer por três gols de diferença, em casa, na quarta-feira, para avançar.

Para Cássio, o confronto dessa semana ganhou muita importância: “Tem a Copa do Brasil, o jogo do ano, da nossa vida, e temos que buscar a classificação. Sei que a torcida saiu chateada (contra o Palmeiras), mas precisamos dela, não faltou entrega. Tenho certeza de que (o estádio) vai estar lotado, e nós, dentro de campo, temos que corresponder.”

O goleiro pediu que o resultado do fim de semana seja superado pelo elenco: “Tudo deu certo para eles. A bola rebate e sobra neles, a bate desvia e vai tranquila para o Weverton. Mas é ruim perder clássico em casa. Temos que nos levantar o mais rápido possível. Não faltou empenho, tentamos até o final, mas eles passam por uma fase boa. Tomamos o gol na infelicidade.”

Depois de enfrentar o Atlético-GO, o Corinthians volta ao Brasileiro no próximo domingo, contra o Fortaleza, fora de casa, pela 23ª rodada.