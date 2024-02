Cássio lamenta nova derrota do Corinthians e diz: “Não adianta jogar a culpa para esse ou aquele” 

Goleiro fez elogios à atuação do time na Vila Belmiro, mas cobra melhora coletiva para o Timão sair das últimas posições da tabela.

Quinta derrota consecutiva no Campeonato Paulista e uma posição dentro da zona de rebaixamento. O Corinthians se vê ainda mais pressionado depois de perder por 1 a 0 para o Santos, na Vila Belmiro, e o goleiro Cássio novamente lamentou as desatenções apresentadas pela equipe neste início de temporada 2024.

Depois do resultado negativo para o arquirrival, o goleiro evitou depositar a esperança de melhora com a chegada do técnico António Oliveira e cobrou reação imediata de todo o elenco.

“Difícil falar, a gente vem de cinco derrotas. Acho que foi o jogo mais equilibrado que fizemos, com volume. Tomamos o gol por desatenção na bola parada. São cinco derrotas, então é falar pouco e trabalhar bastante. Estamos passando por uma situação que não queríamos passar. Temos condições de sair dessa situação. Difícil, difícil, difícil”, disse à TNT.

Sobre a chegada de António Oliveira, que acertou para assumir a equipe alvinegra, Cássio fez uma cobrança coletiva, sem depositar toda a esperança de melhora no novo comandante.

“Tem que ser um impacto em todos nós. Temos que ter atitude. Temos que ter personalidade, trabalhar e melhorar. Não adianta jogar a culpa para esse ou aquele, temos que melhorar”, acrescentou o camisa 12.

O desabafo do goleiro vem em uma noite amarga no ponto pessoal. Cássio completou 700 jogos com a camisa do Timão, mas saiu derrotado com o elenco no segundo clássico da temporada. No primeiro confronto diante de um rival em 2024, o Corinthians perdeu para o São Paulo na Neo Química Arena.

Próximo compromisso

O Corinthians volta a campo contra a Portuguesa no próximo domingo, às 16h, na Neo Química Arena, pela 7ª rodada do Campeonato Paulista.