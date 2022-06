Cássio iguala Biro-Biro e entra no top-5 de jogos do Corinthians 

Goleiro do Timão chegou a 590 jogos pelo clube na vitória deste sábado, contra o Atlético-GO.

Cássio atingiu no sábado (4.jun) mais uma marca importante no Corinthians. Ao vencer o Atlético-GO por 1 a 0 no Antônio Accioly, o goleiro entrou no seleto top-5 de jogadores que mais atuaram pelo clube alvinegro, com 590 exibições.

Ele se igualou ao ex-meio-campista Biro-Biro, personagem histórico dos anos 70 e 80 do clube, e peça importante no período da Democracia Corinthiana, no bicampeonato paulista de 1982 e 1983. Venceu os estaduais em 79 e 88 também.

O clube publicou depois da vitória, que recolocou o Corinthians na liderança do Brasileiro, dando parabéns ao ídolo alvinegro.

O camisa 12 está próximo de outros jogadores importantes, a nove jogos de igualar Zé Maria, a 13 de Ronaldo Giovanelli e a 17 de Luizinho.

A tendência é de que todos fiquem para trás na disputa desta temporada, restando apenas Wladimir como alvo a ser alcançado. Cássio, assim, terminaria 2022 como o segundo jogador com mais partidas na história do Corinthians.

Veja:

Wladimir – 806 jogos

Luizinho – 606 jogos

Ronaldo – 602 jogos

Zé Maria – 598 jogos

Cássio e Biro-Biro – 590 jogos

Próximo compromisso

O Corinthians volta a campo nesta terça (7.jun) para enfrentar o Cuiabá, às 21h30 (de Brasília), na Arena Pantanal.

*Com informações do ge