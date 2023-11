Cássio diz que “joelho travou” e sai com gelo, mas não preocupa no Corinthians 

Goleiro sentiu dores e precisou ser substituído durante a vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio.

Cássio precisou ser substituído durante a vitória por 1 a 0 do Corinthians sobre o Grêmio, neste domingo. O goleiro saiu com gelo no joelho direito, mas mais feliz com o resultado em Porto Alegre do que preocupado com a recuperação que tem pela frente.

“Às vezes a gente quer dar uma de herói, mas não dá, seria até capaz de atrapalhar. Meu joelho travou, ficou duro, depois vou ver com a doutora e o departamento médico para examinar. Menos pior que temos duas semanas para recuperar”, disse Cássio depois do apito final.

Cássio deixou o campo com uma bolsa de gelo em volta do joelho. Depois do banho, na hora de sair da Arena do Grêmio, ainda mancava um pouco mas já estava sem o gelo. Segundo Bruno Mazziotti, o chefe do núcleo de saúde e performance do Corinthians, não foi nada grave.

“Foi uma dor no joelho, mas uma dor pontual. Em 48 horas a gente avalia melhor. São dois dias de descanso agora, mas estaremos monitorando o atleta. Não acredito que seja algo que preocupe, porque as avaliações feitas no vestiário dão um resultado satisfatório para a gente”, explicou Mazziotti.

Cássio teve atuação segura contra o Grêmio, com as duas defesas em duelos com Luis Suárez: um em contra-ataque no final do primeiro tempo, e outro em cobrança de falta no começo do segundo. Depois, porém, não suportou as dores no joelho e teve que ser trocado por Carlos Miguel. Mesmo assim, saiu sorridente.

“É uma vitória que dá muita confiança. A gente vinha de um empate em casa, muito cobrados, e conseguimos um resultado positivo na casa do Grêmio, que está brigando pelo título. Isso nos dá moral. Espero estar 100% nestas duas semanas para recuperar, e que a gente possa continuar evoluindo”, encerrou Cássio.

O Corinthians agora tem um período de Data Fifa para se recuperar antes de um jogo direto contra o Bahia, no sábado (25.nov), às 19h30, outro envolvido na luta contra o rebaixamento, no dia 25. A vitória sobre o Grêmio levou o Alvinegro aos 44 pontos, patamar que praticamente garante a permanência no Brasileirão para o ano que vem.

*Com informações do ge