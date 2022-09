Cássio diz que Flamengo é um rival difícil, mas aponta confiança do Corinthians para as finais 

Timão recebe o Flamengo no dia 12 e, uma semana depois, decide a taça no Maracanã.

Capitão do Corinthians e um dos maiores ídolos da história do clube, o goleiro Cássio esteve presente no sorteio dos mandos de campo da Copa do Brasil nesta terça-feira (20.set), no Rio de Janeiro.

Em busca de seu primeiro título da competição, o goleiro analisou os duelos da decisão. O Timão recebe o clube carioca no dia 12 na Neo Química Arena e, uma semana depois, decide a taça no Maracanã.

“O Flamengo vai decidir em casa, mas estamos muito confiantes. Chegamos com total mérito aqui. Serão dois grandes jogos, com duas grandes torcidas, trabalhar para fazer dois grandes jogos independente se vamos decidir no Maracanã. Estamos todos confiantes, somos merecedores de jogar essa final, é fazer dois grandes jogos”, afirmou.

Flamengo e Corinthians se reencontram após se enfrentarem nas quartas de final da Libertadores. Na ocasião, o Flamengo venceu por 2 a 0 em Itaquera e, no Rio, confirmou a vaga fazendo 1 a 0.

Cássio admitiu a força do adversário, que também está na final da Libertadores:

“O Flamengo tem uma equipe muito competitiva, com grandes jogadores, vem bem há um bom tempo, contratou grandes jogadores, reforçou o elenco, é uma equipe difícil de se enfrentar, vamos trabalhar estrategicamente no que podemos ser melhores que eles. Mas vamos enfrentar uma grande equipe nesta decisão.”

Tanto Corinthians quanto Flamengo buscam o quarto título do torneio. O Timão venceu em 1995, 2002 e 2009, e o Rubro-Negro levantou a taça em 1991, 2006 e 2013.

A inédita final de Copa do Brasil também marcará a temporada em que Corinthians e Flamengo se encontrarão em mais duelos: seis. Três deles já ocorreram, com duas vitórias do Fla (ambas pelas quartas de final da Libertadores) e uma do Timão (pelo primeiro turno do Brasileiro). Além das duas finais, ainda haverá um jogo válido pela 35ª rodada do Brasileirão, no Maracanã.