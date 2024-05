Cássio diz que Corinthians “não precisa ir atrás” de novo goleiro: “Agora depende do Carlos Miguel” 

Camisa 12 estendeu elogios a Donelli e Felipe Longo durante a entrevista de despedida do Timão.

A saída de Cássio sentencia: Carlos Miguel é o titular absoluto do gol do Corinthians a partir deste sábado, data da despedida do camisa 12 depois de 12 anos, 712 jogos e nove títulos com a camisa do Timão.

Durante a entrevista que encerrou a sua história no Parque São Jorge, Cássio elogiou o nível dos atuais goleiros do Corinthians e deu um recado a Carlos Miguel sobre a responsabilidade da posição no gol alvinegro.

“O (Carlos) Miguel é um cara de muita qualidade, tem jogado, tem jogado bem e tem muito potencial. Agora depende dele, ele é o titular absoluto, agora é sequência, uma situação nova. Temos uma amizade muito boa, nunca tivemos problema, ele tem uma história de vida de superação, é lindo de falar”, declarou.

Ainda no mesmo questionamento, Cássio tratou de elogiar o nível dos outros atletas da posição como Matheus Donelli e Felipe Longo, recentemente convocado para período de treinamentos com a seleção sub-20.

“Nunca imaginei ficar 12 anos no gol do Corinthians e fiquei, então é difícil falar agora. O Corinthians não precisa ir atrás de goleiro, tem muita gente boa aqui, dois excelentes treinadores de goleiros, eu com certeza construí a minha história por conta desses dois grandes profissionais. Desejo muito sucesso a todos eles e o Corinthians está bem servido de goleiro”, disse.

Aos 25 anos, Carlos Miguel assumiu a condição de titular na atual temporada, depois de Cássio desabafar em entrevista concedida depois da derrota para o Argentinos Juniors, na Argentina.

Sobre aquela entrevista, inclusive, Cássio se disse “mais leve” e destacou a importância do cuidado com a saúde mental.

“Quando fui me pronunciar, algumas pessoas, jogadores, treinadores, recebi muitas mensagens. Fiquei grato demais. Eu não quis dizer aquilo por ser criticado nas redes sociais, foi por tudo. Sobre o mental, o Corinthians esse ano trouxe um psicólogo e foi muito importante”, afirmou.

“Eu vou em psicólogo, psiquiatra e não quer dizer que eu não estou bem. Isso é evolução. A saúde mental, ter psicólogo no clube faz parte da nova etapa do futebol. É muito importante. Somos um clube formador e é importante desde o início”, encerrou.

*Com informações do ge