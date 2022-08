Cássio destaca maturidade do Corinthians, mas faz cobrança: “Precisamos de mais atenção” 

Timão vacilou nos gols do Fluminense e conseguiu buscar empate nos minutos finais.

Cássio fez elogios, mas cobrou mais atenção do Corinthians após o empate por 2 a 2 com o Fluminense, na noite da quarta-feira, no Maracanã, pelo primeiro jogo das semifinais da Copa do Brasil. O Timão sofreu dois gols nos instantes iniciais dos dois tempos, mas conseguiu reagir. O gol de empate, marcado por Róger Guedes, saiu no fim da partida.

“Tivemos muita maturidade hoje, o time está de parabéns por isso. Precisamos de mais atenção. No lance do pênalti, não tinha o que fazer, o Fagner foi tirar e acabou acertando. No segundo, entramos desligados e tomamos.”

“Tem o lado de ficar mais atento, mas o de se entregar para buscar o empate. É ter tranquilidade. Vamos ganhando experiência com o tempo. Saímos satisfeitos com o resultado, mas nada está resolvido”, emendou.

O jogo de volta está marcado para o dia 14 de setembro, às 20h, na Neo Química Arena. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis. Quem vencer, avança para a final contra Flamengo ou São Paulo.

Cássio também destacou a qualidade do Fluminense, que controlou mais a partida no segundo tempo, e disse que o Corinthians correu riscos.

“Em certos momentos tivemos mais perto de tomar o terceiro do que fazer o segundo. Mas seguramos bem e, no final, o Fagner achou um belo passe, e o Róger fez. Conseguimos o 2 a 2, resultado difícil de conseguir aqui.”

O ídolo corintiano, autor de duas importantes defesas durante a partida, elegeu a da cabeçada de Cano no primeiro tempo como a melhor do jogo. “Acho que foi a cabeçada no primeiro tempo. Eu vinha em uma direção, mas consegui posicionar e fazer a defesa”, disse o goleiro.

Próximo compromisso

O próximo compromisso do Timão é na segunda-feira, às 21h30, contra o Bragantino, em Itaquera, pelo Brasileirão.