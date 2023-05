Cassiano Rosado assume assessoria do Deputado Federal Jonas Donizette para região

Cassiano Rosado, 28, acaba de assumir a assessoria politica do deputado federal e vice líder do governo na Câmara dos Deputados, Jonas Donizette (PSB). Cassiano disse que pretende estreitar a proximidade do parlamentar com políticos da região de Votuporanga.

O deputado Jonas Donizette, que é de Campinas, foi comunicador de emissoras de rádio, vereador em vários mandatos; prefeito por duas vezes daquela cidade; deputado estadual e como deputado federal se encontra em seu 2º mandato.

Atualmente Jonas Donizette é vice líder do Governo de Luiz Inacio Lula da Silva na Câmara dos Deputados, em cargo que assumiu após sua posse em janeiro de 2023.

O novo assessor de Donizette, que mantém uma proximidade com Geraldo Alckimin – vice-presidente da República -, já mostrou disposição suficiente para trazer benefícios políticos do Governo Federal à toda a região.