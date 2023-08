Caso Sadraque: Família autoriza captação de órgãos; sepultamento ocorre nesta sexta-feira 

Sadraque Muni Martins, de 24 anos, foi atropelado na Avenida João Gonçalves Leite, na madrugada do último domingo; motorista, de 21 anos, fugiu sem prestar socorro. Advogado Hery Kattwinkel cedeu ao Diário acesso a imagens de circuito de segurança que mostram momentos após o atropelamento; assista.

A família do jovem Sadraque Muni Martins, de 24 anos, diagnosticado com morte cerebral após ter sido atropelado na madrugada do último domingo (6.ago), na Avenida João Gonçalves Leite, no bairro Jardim Alvorada, em Votuporanga/SP, autorizou a doação de órgãos da vítima.

Sadraque ficou quatro dias internado no Hospital de Base de São José do Rio Preto/SP, que faz a captação. De acordo com Mikaelle Cabral, prima da vítima, o coração do jovem já foi doado para um rapaz da mesma idade dele, em São Paulo: “Isso é o que nos consola, e muito. Ele está salvando vidas porque não foi só o coração, também fígado, rins, córneas”, explicou ao Diário de Votuporanga.

O velório e enterro de Sadraque ocorrem nesta sexta-feira (11), no Cemitério Municipal “Petronilo Gonçalves da Silva”, em Votuporanga.

Relembre o caso

Conforme o registro policial, no qual o Diário teve acesso, Sadraque foi atropelado às 1h27, por um carro VW/Gol, de cor preta, próximo a um serv-festas, na conhecida Avenida do Assary. O motorista, um jovem de 21 anos, abandonou o carro e fugiu. Testemunhas informaram que ele estava bêbado, no entanto, como não foi encontrado, não foi possível a realização do teste de alcoolemia.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, o carro estava a um quarteirão do local do acidente e o pai do suspeito explicou aos policiais que o filho havia deixado o local por medo de ser agredido por populares; além de que estava sendo socorrido por familiares até um hospital de Rio Preto.

O documento pericial afirma ainda que: “O local dos fatos trata-se de uma avenida onde possui vários bares e grande fluxo de pessoas frequentadoras que invadem as faixas de rolamento da avenida, sendo que várias aparentavam estar sob efeito de álcool, contudo não foi possível coleta de informações pelas testemunhas pela falta de idoneidade pela ingestão de bebidas alcoólicas e provavelmente entorpecentes.”

Nesta quinta-feira, um vídeo cedido ao Diário – pelo advogado Hery Kattwinkel, que representa a família de Sadraque – com imagens de circuito de segurança, mostra momentos após o atropelamento. O suspeito para sobre uma das faixas de rolamento e sai do carro, coloca as mãos na cabeça e parece assustado. Ele anda em direção à vítima e depois volta correndo, entra no veículo e foge.

“O vídeo foi adquirido por mim, como advogado, porque a polícia até agora sequer investigou o caso, sequer instaurou inquérito policial para poder investigar o caso. Nós estamos até cobrando isso da Polícia Civil porque o pai do investigado é chefe dos peritos da Polícia Civil. Então, estamos cobrando uma atitude mais veemente da Polícia Civil para que esse caso não passe em branco e não vire estatística, não vire injustiça”, disse Hery Kattwinkel.

O advogado explicou ainda que a família de Sadraque falará a imprensa nesta sexta-feira.

A reportagem do Diário tentou contactar o advogado do suspeito, mas não houve retorno até o fechamento desta edição.

O caso será investigado pelo 1º Distrito Policial de Votuporanga, sob comando do delegado Marco Aurélio da Silva Tirapelli.