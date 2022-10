Caso Mel: julgamento de acusado de espancar e matar cadela será em fevereiro 

Audiência da 2ª Vara Criminal de Votuporanga/SP, será virtual, em 28 de fevereiro de 2023. Crime que gerou comoção e revolta nas redes sociais ocorreu em janeiro deste ano.

Um caso de violência animal chocou a comunidade votuporanguense e repercutiu na imprensa e redes sociais no final de janeiro deste ano. À época, o caso foi levado ao conhecimento do Ministério Público e investigado pela Polícia Civil para elucidar a morte da cadela Mel.

Conforme noticiado no início do ano e registrado em boletim de ocorrência, a tutora encontrou o animal com sangramento. O companheiro da mulher relatou à polícia que a cachorra pulou no colo dele, mas caiu. A cadela teria entrado em convulsão e, para acabar com o sofrimento, segundo relato do homem, ele confessou que a enforcou e a agrediu com socos.

Ainda conforme o B.O., um exame confirmou que o animal apresentava sangramento na cabeça que teria sido provocado por pancada. A cadela não resistiu aos ferimentos.

À época, o homem não foi preso em flagrante, devido ter se passado uma semana da data do crime; ele, então, deixou Votuporanga e se mudou para Fartura/SP, cidade onde a família dele mora.

O vereador Chandelly Protetor (Podemos) acompanhou o caso desde o início e ao saber do julgamento marcado para o dia 28 de fevereiro de 2023, comentou: “Eu espero que a Justiça seja feita, pois estamos cansados de ver tantos crimes contra os animais. Aquele é insensível com animais é insensível com pessoas. E se ele tivesse feito isso com uma criança ou idoso? Eu acredito em nossa Justiça.”

A audiência será virtual e conduzida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal e da Infância e Juventude de Votuporanga, Dr. Maurício José de Nogueira.