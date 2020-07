Caso “Francisquinha” chega a 18 anos sem solução

Ela desapareceu em Votuporanga aos 8 anos, no dia do aniversário.

O caso de desaparecimento de criança mais desafiador da Polícia de Votuporanga completa 18 anos sem esclarecimento. A garota Francisquinha, então com 8 anos, sumiu no dia 28 de julho de 2002 e até agora a polícia não tem nenhuma pista concreta para a localização.

O caso foi amplamente divulgado e investigado, porém a família convive com o drama. O “Caso Francisquinha” recebeu atenção especial de investigação de equipes locais, de São Paulo e até de outros estados. Além de ampla cobertura de TVs com cobertura nacional, além da mídia em geral. Apesar dos esforços da Polícia Civil, ela ainda não foi localizada.

O DESAPARECIMENTO

Francisquinha nasceu no Ceará e veio morar com a família. Na tarde do dia do aniversário saiu da casa onde morava, na rua das Bandeiras, para ir à casa de uma amiguinha, ali perto, no bairro Vila Paes.

Ela teria sumido ao cruzar a praça, não chegou na casa da amiguinha nem voltou pra casa.

SUSPEITAS

Várias hipóteses foram investigadas, até mesmo a de ela ter sido vítima de um maníaco que assassinou uma menina em Cardoso, na mesma época, porém nada se comprovou.

Também houve a informação de que a menina teria sido levada por um homem em um carro Monza vermelho, mas a investigação não identificou o tal suspeito.

Na época, a mãe de Francisquinha buscou ajuda do Grupo Mães da Sé, em São Paulo, e a fotografia da menina também circulou amplamente na internet.

O Departamento de Proteção a Pessoa (DHPP), da Polícia Civil de São Paulo elaborou imagens com a progressão facial para a idade da criança até 2012. No próximo dia 28, Francisquinha completa 26 anos de idade, mas a família segue sem comemorar o aniversário e não desiste de esperar. (Votuporanga Tudo)