‘Caso Francis’: DIG prende quarto suspeito de matar jovem em Votuporanga 

V.F.G., de 24 anos, estava escondido em uma casa na zona norte de Rio Preto. Corpo de Francis Felipe Plácido, de 21 anos, foi encontrado em um córrego próximo ao bairro rural do Cruzeiro, em agosto de 2022.

Um jovem, de 24 anos, foi preso pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais), na tarde de quinta-feira (2.mar), suspeito de envolvimento em um homicídio registrado em agosto de 2022, em Votuporanga/SP. O indivíduo foi capturado em uma casa na zona Norte de São José do Rio Preto/SP.

De acordo com as investigações da Polícia Civil, quatro pessoas teriam participação na morte de Francis Felipe Plácido, de 21 anos. Ele foi encontrado morto com um tiro na cabeça, em um córrego, nas proximidades do bairro rural do Cruzeiro, na divisa entre Votuporanga, Sebastianópolis do Sul/SP e Nhandeara/SP.

Três pessoas já estavam presas suspeitas de envolvimento no crime. Com o quarto envolvido, os policiais encontraram uma motocicleta Yamaha XJ6 – avaliada em R$ 40 mil – que, segundo a polícia, é produto de roubo, em crime ocorrido no último dia 15 de fevereiro, em Rio Preto.

O preso foi encaminhado para a Central de Flagrantes de Votuporanga, para elaboração dos trabalhos de Polícia Judiciária. Em seguida, ele foi recolhido a carceragem local, onde aguardará Audiência de Custódia.