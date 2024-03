Caso Caporalini: tio de sertanejo diz que suspeito atirou contra crianças na piscina: ‘Falou que ia matar todo mundo’ 

Em depoimento, tio de Gustavo Caporalini afirmou que Rodrigo Marques, de 42 anos, chegou a disparar contra os filhos do cantor, além de outras crianças e adolescentes que estavam na piscina, em Votuporanga. Ele fugiu, mas foi preso em MG.

O tio do cantor sertanejo Gustavo Caporalini, morto a tiros durante um churrasco em Votuporanga/SP, no último domingo (25.fev), disse à polícia que o suspeito também atirou contra os filhos da vítima e outras crianças e adolescentes que estavam na casa da família no momento em que ele invadiu a casa.

Gustavo, de 39 anos, foi atingido por três tiros, após o agente penitenciário Rodrigo Marques, de 42 anos, invadir a casa dele se apresentando como policial. Para defender o sobrinho, Odair Antônio Caporalini, que é policial militar, chegou a brigar com o suspeito.

“Ele veio correndo, e o Gustavo veio correndo pedindo: ‘tio, me socorre, me socorre pelo amor de Deus’. E eu tinha escutado um pouco antes ele falando: ‘para, cara. Não faz isso, pelo amor de Deus’. Ele veio correndo [Gustavo] e aí tomou um tiro, que acredito ter sido nas costas, porque ele já passou caído por mim”, relata.

“Eu vi aquilo, e a gente meio sem saber o que estava acontecendo. Na hora que eu olhei, eu vi o cara com a arma e falei: ‘não faz isso, não faz isso, por favor, não faz isso’. Ele começou a dar tiro em mim. Empurrei ele, ele foi para frente e falou: ‘eu vou te matar, eu vou matar todo mundo. Vou acabar com vocês. Vou acabar com essa família’, e deu um tiro nas crianças, nas crianças dentro da piscina. Como um cidadão desse faz isso?”, continua Odair.

De acordo com o advogado da família, Carlos Silvério, no momento dos disparos, Gustavo estava com os filhos e outras crianças e adolescentes no churrasco da família.

“Ficam claros diversos outros crimes, além da ameaça e homicídio qualificado, que seriam as tentativas contra as crianças, porque a própria perícia identificou o tiro que foi realizado em torno da piscina”, afirma.

Suposto envolvimento amoroso

Segundo o delegado responsável pela investigação, Marco Tirapelli, o assassinato teria sido motivado por ciúmes após um suposto envolvimento amoroso da ex-esposa de Rodrigo com o cantor.

Horas antes do crime, o agente penitenciário agrediu a ex-mulher. A Polícia Militar foi acionada para socorrer a vítima, que passou por exame de corpo de delito no IML (Instituto Médico Legal).

Conforme apurado, Rodrigo e a esposa estavam em processo de separação havia 40 dias. A mulher conheceu Gustavo, que também era corretor de imóveis, ao colocar à venda a casa onde morava com o criminoso.

O suspeito foi preso preventivamente em Campina Verde/MG e a arma do crime também foi apreendida. Ele confessou o assassinato e foi encaminhado para a penitenciária de Paulo de Faria/SP.

Gustavo foi enterrado no Cemitério e Crematório Jardim das Flores, em Votuporanga.

*Com informações do g1