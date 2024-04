Caso Caporalini: acusado de matar cantor em Votuporanga tem julgamento marcado para maio 

O agente penitenciário Rodrigo Marques, de 42 anos, foi preso em Campina Verde/MG, e será julgado por homicídio qualificado, duas tentativas de homicídio e lesão corporal contra a ex-companheira.

O agente penitenciário Rodrigo Marques, de 42 anos, acusado de matar a tiros o cantor sertanejo votuporanguense Gustavo Henrique Soares Caporalini, de 39 anos, no dia 25 de fevereiro, teve audiência de instrução e julgamento marcado para a primeira quinzena do mês que vem. Além do homicídio qualificado, responderá por duas tentativas de homicídio e lesão corporal contra a ex-mulher.

O ‘Caso Caporalini’ que chocou a população e mobilizou a imprensa resultou na denúncia que foi recebida no Fórum local no dia 27 de março, e a audiência de instrução, o interrogatório, os debates e o julgamento foram marcados para o dia 13 de maio (segunda-feira). Após a instrução, deve ser proferida a sentença de pronúncia com encaminhamento do caso para Júri Popular.

A defesa de Rodrigo Marques afirmou à imprensa que apresentou defesa prévia nos autos e que se pronunciará apenas no processo.

Relembre o crime

Naquele domingo (25.fev), Gustavo participava de uma confraternização, com toda a sua família, inclusive seus filhos, em sua casa, no bairro Jardim Mastrocola, quando um homem armado tocou a campainha do imóvel e o chamou pelo nome, afirmando ser policial. Em seguida, quando o cantor saiu para saber do que se tratava, o suposto policial efetuou, ao menos, três tiros contra ele.

Diante da situação, percebendo o que algo de errado acontecia no local, o tio da vítima, Odair Antônio Caporalini, que é policial militar, tentou intervir e entrou em luta corporal com o criminoso que também atirou contra ele e contra outras pessoas que estavam na casa.

Segundo apurado à época, em determinado momento da ação criminosa o atirador desistiu de continuar o ataque e fugiu em um Fiat/Uno. Gravemente ferido, Gustavo foi socorrido ao pronto-socorro da Santa Casa, mas não resistiu e veio a óbito às 14h18.

Já Rodrigo Marques foi preso horas mais tarde pela Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, em Campina Verde. A arma utilizada no crime foi apreendida no veículo.

A investigação da Polícia Civil de Votuporanga apontou que o acusado, antes do ataque na casa do cantor, Rodrigo teria ido à casa da ex-mulher, onde a agrediu, e inclusive, teria ameaçado a vítima colocado uma arma na cabeça dela. Em seguida, no momento em que a Polícia Militar estava na casa dela efetuando o registro da lesão corporal foram alertados sobre o homicídio.

“Eu vi aquilo, e a gente meio sem saber o que estava acontecendo. Na hora que eu olhei, eu vi o cara com a arma e falei: ‘não faz isso, não faz isso, por favor, não faz isso’. Ele começou a dar tiro em mim. Empurrei ele, ele foi para frente e falou: ‘eu vou te matar, eu vou matar todo mundo. Vou acabar com vocês. Vou acabar com essa família’, e deu um tiro nas crianças, nas crianças dentro da piscina. Como um cidadão desse faz isso?”, explicou Odair Antônio Caporalini, à época.

Natural de Fernandópolis/SP e conhecido em Votuporanga e região, Gustavo deixou três filhos: Matheus, Arthur e Maitana. Seu sepultamento ocorreu na manhã da terça-feira (27), no Jardim das Flores Cemitério & Crematório.