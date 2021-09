Caskinha fala à TV Unifev sobre Votuporanguense e OBA Festival 

Presidente do CAV e integrante da organização de um dos maiores carnavais do Brasil, o empresário conversou com a jornalista Fabíola Fiorentino, no programa Coletiva.

O empresário votuporanguense Edilberto Fiorentino – o Caskinha, foi recebido pela jornalista e apresentadora Fabíola Fiorentino, na edição deste sábado (4), do programa Coletiva da TV Unifev. Em quase uma hora de bate-papo, o presidente do Clube Atlético Votuporanguense e integrante da organização de um dos maiores carnavais do Brasil, o OBA Festival, contou detalhes da trajetória e falou das expectativas.

Ao ser perguntado sobre a Pantera Alvinegra, que estreia na Copa Paulista na próxima terça-feira (14), jogando em Ribeirão Preto/SP, diante do Comercial, o empresário exemplificou sua paixão pelo clube: “Essa paixão vem desde lá no nosso avô, que vinha de Simonsen todo domingo, com seu fusquinha azul, para ir lá no Estádio Plínio Marin e assistir aos jogos da Votuporanguense. E eu, desde de criança ia ao estádio com ele, com meu pai, já falecido; e é uma paixão que a gente herdou e com certeza vai passar para os filhos, e para todas as gerações que torcem para o Clube Atlético Votuporanguense”.

Caskinha explicou o sentimento em transitar entre duas áreas de atuação: “Sou uma pessoa privilegiada por sempre trabalhar com aquilo que gosto. Quer dizer, eu não saio de casa para trabalhar, saio para fazer aquilo que mais amo, sempre, todos os dias; seja com eventos ou agora, com mais efetividade no futebol. É uma área que estou cada vez mais apaixonado, apaixonado pelos bastidores, e a cada dia que passa aprendendo mais”.

Entre os assuntos tratados, o empresário comentou que com o avanço da vacinação contra o novo coronavírus, a edição de 15 anos do OBA Festival vai acontecer entre 26 de fevereiro e 1º de março de 2022. “Para o mundo dos eventos, [pandemia] foi algo assim sem precedentes. Porque eventos, por si só é aglomeração, é empurra-empurra, abraça e beija, então quando aconteceu essa pandemia tudo parou. Mais triste do que a paralização do setor, foram tantas vidas que se foram nesse momento; acredito que não tenha um brasileiro que não tenha perdido um familiar, um ente, alguém próximo ou conhecido que infelizmente a pandemia levou. Agora, quanto à realização do evento, sempre estivemos cientes que só poderia voltar a partir do momento em que as coisas voltassem ao normal, os números tivessem uma melhora, que os índices de mortalidade caíssem, que a vacinação subisse. Graças à Deus hoje, começamos a viver esse momento, a gente sempre está ali antenado com o que está acontecendo e muito esperançoso que em 2022, realmente, o evento venha a acontecer. Os números nos dão esse alento e essa esperança que em 2022 o OBA venha a acontecer e até mesmo antes disso os eventos possam voltar. A gente torce para que primeiro as mortes parem, com essa pandemia. E que o setor [eventos] volte, porque são inúmeras pessoas que têm a vida dependendo de eventos, suas carreiras, seus investimentos, todos seus estudos para desenvolver na área”.

Caskinha salientou que os organizadores possuem consciência de que, caso, o quadro pandêmico se agrave, o evento pode ser adiado novamente; conforme todos os protocolos governamentais.

Entre as atrações já confirmadas para o festival: Dennis DJ, Os Barões da Pisadinha, Pedro Sampaio, DJ Guuga, Luisa Sonza, DJ GBR, seguem escalados. Novas atrações devem ser anunciadas em breve.

Caskinha mais uma vez foi direto nas respostas e não escondeu a chateação com a forma que o técnico Rogério Corrêa rompeu com a Pantera Alvinegra e assumiu outro clube: “Desde quando estou na Votuporanguense, a gente procura sempre traçar um plano e mudar o mínimo possível esse plano. Essas mudanças, elas passam geralmente, pela mudança do treinador, então, quando eu cheguei na Votuporanguense nós tínhamos um treinador que era o Júlio Sergio; eu estava de férias com minha família e ele me ligou para falar que estaria saindo da Votuporanguense uma semana antes do time se apresentar. Então, tivemos uma grata surpresa, na época em contratar o técnico Rogério Corrêa que foi um profissional exemplar dentro das quatro linhas; porém, infelizmente, depois, acabou nos deixando. E falar que terminou tudo numa boa, não foi tudo numa boa, porque a gente tinha um planejamento traçado com ele de quase dois anos, infelizmente ele nos deixou. Mas, a Votuporanguense é maior que Rogério, maior que eu, maior que todos e ela prossegue. Daí hoje, estamos trabalhando com o Thiago Oliveira, nosso treinador e a gente espera que possamos fazer um belo campeonato; porque foi feito uma bela pré-temporada, de muito trabalho”.

Outros assuntos também foram tratados no programa conduzido por Fabíola Fiorentino e podem ser conferidos na íntegra no Youtube da TVUnifev.