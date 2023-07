Case de Sobral será apresentado no Congresso de Educação 

Evento reunirá profissionais da área educacional de 100 cidades brasileiras.

Um dos cases de maior sucesso entre escolas do país está o de Sobral, município do interior do Ceará que conquistou excelentes índices de avaliação nacionais. Para divulgar as ações responsáveis pelo feito, o atual secretário da Educação do município nordestino, Herbert Lima, confirmou presença no 8º Congresso Internacional de Educação do Noroeste Paulista – CIENP, em Votuporanga.

A apresentação será no dia 28 de julho, às 14h30, na quadra da Cidade Universitária. Outros nomes consagrados em suas áreas de atuação, Rossandro Klinjey, José Pacheco, Luciana Brites, Dr. Thiago Lopes e Guilherme de Almeida, fazem palestras e participam de bate-papos durante os dois dias de evento, que tem como tema “Educação Inclusiva: afeto e aprendizagem”.

Além de secretário de Educação, Herbert Lima é professor da Universidade Federal do Ceará – UFC. Possui graduação na área de licenciatura em Física, mestrado com pesquisas na área de tecnologia aplicada à educação em Ciência da Computação, doutorado na área de pesquisa em Avaliação da Efetividade e do Desempenho da Aprendizagem em Teleinformática e pós-doutorado em educação brasileira, desenvolvendo estudo em formação de professores e gestores com tecnologias digitais, cultura maker e efetividade do ensino e da aprendizagem. Todas as titulações são pela UFC.

O Congresso

O Congresso Internacional de Educação do Noroeste Paulista – CIENP será realizado nos dias 27 e 28 de julho, com atividades oferecidas na Cidade Universitária da Unifev, das 7h30 às 18h. Além de palestras, oficinas, minicursos e mesa de reflexão, o evento terá estandes com empresas expondo novidades em tecnologia e soluções de ensino. O CIENP contará com a presença de profissionais da área de educação de pelo menos 100 municípios do interior paulista.

“Este é o encontro mais aguardado pelos profissionais da área, porque é uma oportunidade muito rica de atualização de conhecimento, com troca de informações e experiências por quem vivencia a educação e seus desafios”, destaca Marcelo Batista, coordenador executivo do ADE Noroeste Paulista.

O processo de inscrições está aberto pelo site www.cienp.net e é restrito a professores de municípios ligados ao ADE. A organização é assinada pelo Arranjo de Desenvolvimento da Educação – ADE Noroeste Paulista, Associação dos Municípios da Araraquarense – AMA e Unifev. O patrocínio master é da Soluções Moderna; apoio Itaú Social; parceiro técnico Associação Nacional para Inclusão das Pessoas Autistas; e expositores: Unifev, DSOP, DCPC, Aprende Brasil, Griô, Universitário, Amado Maker, Thiago Lopes, Sênior Editora, Moderna, Saber, Brasil Cultural, Avance, Netbil, Altbit, SIM Inova, BenQ, Fast Idiomas, Universos Editora e Aprender Editora.