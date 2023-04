Case da Santa Casa é sucesso no Congresso Fehosp

Presidente da Federação e entidades participantes elogiaram Prontuário Único do Paciente e aplicativo.

A Santa Casa de Votuporanga assumiu o seu papel de protagonista na saúde filantrópica. A Instituição apresentou case “Saúde Digital e Conectada – Interoperabilidade em todos os níveis da assistência”, no fórum de Inovação e Tecnologia do 32º Congresso Fehosp (Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo), realizado nesta semana, em Atibaia.

O administrador da Instituição, Angelo Jabur Bimbato, e o gerente de Tecnologia da Informação, Daniel Martinez, apresentaram o Prontuário Único do Paciente (PEP), que possibilita a integração de dados dos assistidos e também sobre o aplicativo Santa Casa Votu, disponível nas plataformas digitais.

O conteúdo chamou a atenção dos participantes. Renata Schott, gerente de Ecossistema Público da Roche, falou da importância do tema. “Atuo exatamente nesta área, de ecossistema de saúde pública e estamos de olho na interoperabilidade e em como podemos ser parceiros para que a jornada do paciente seja fluída e efetiva, utilizando melhores recursos para melhores resultados. Votuporanga conseguiu integrar o sistema de saúde, que é um grande desafio. A gente vê que é possível na pratica, esse fórum dá concretude para os temas que são discutidos”, disse.

Lamis Majzoub, gerente administrativa da AACD, pretende desenvolver o sistema em sua instituição. “A Santa Casa trouxe a interoperabilidade dos dados para melhorar o acesso à saúde, a gestão e beneficiar os pacientes. Queremos adequar o projeto para a nossa realidade, sabemos dos desafios, mas a Instituição mostrou como é possível e como agrega para o assistido. Foi enriquecedor”, afirmou.

O presidente da Fehosp, Edson Rogatti, enalteceu a participação da Santa Casa no evento. “É um modelo de Instituição, administra Hospital, Ambulatórios Médicos de Especialidades de Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul, Farmácia de Alto Custo, as unidades básicas de saúde, em parceria com a Prefeitura e o plano de saúde. Essa integração de dados é excelente, pois unifica as informações e não tem desperdício. Esperamos que outras Santas Casas aproveitem o case de sucesso e implantem o projeto que, inclusive, deve ser referência para o Estado. O secretário de saúde Eleuses Paiva já solicitou uma visita para Votuporanga, para que representantes possam entender mais sobre o sistema”, frisou.

O Case

A Santa Casa possui um sistema totalmente integrado, que envolve todo nosso Complexo, desde o Hospital, os Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs) de Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul, Farmácia de Alto Custo, SanSaúde e também os Consultórios Municipais. Essa interface permite que todas as informações do paciente estejam em uma plataforma, de maneira que essa assistência seja completa e efetiva.

Com a integração, qualquer profissional de saúde, que acessar o Prontuário Único do paciente (PEP), entrará no mesmo sistema. Na ferramenta é possível incluir dados relevantes ao histórico de saúde, como as características físicas do paciente, suas comorbidades, uma lista de medicamentos que estão em uso, bem como alergias e sinais vitais. Por meio das soluções, tanto o paciente quanto o médico podem acompanhar de perto qualquer progressão.

O projeto também garante que todo o paciente atendido no sistema de saúde tenha acesso aos seus dados, na palma da mão. E, para isso, foi desenvolvido um padrão de visualização do PEP, e todos os diferentes sistemas, com uma interface que é de conhecimento de qualquer médico, independente de onde ele esteja dando assistência, seja na unidade de atendimento da Santa Casa no Ambulatório Médico de Especialidades (AME) e nas Unidades de Saúde do município, que também fica em Votuporanga.

O aplicativo pode ser baixado por qualquer morador da cidade e através dele é possível acessar todo o histórico de atendimento, acompanhar graficamente os exames laboratoriais, além do histórico de consultas. Essas informações úteis ficam acessíveis, permitindo que a cidade crie linhas de cuidado aos pacientes e distribua pelo app, facilitando a comunicação com o cidadão e trabalhando em seu comportamento de saúde.

Tudo isso permite que o tratamento continue mesmo quando o paciente cruza a porta de saída do Hospital. “Ficamos muito felizes com o convite para o Congresso e feedbacks e nos colocamos à disposição das outras Instituições, para compartilharmos experiências que colaboram para melhorar a assistência como um todo, em todos os dispositivos de saúde”, finalizou Angelo.