Casas conquistadas com o apoio do deputado Carlão são sorteadas pela CDHU em Álvares Florence 

Titulares ainda passarão pela fase de habilitação, antes da entrega dos 19 imóveis; evento foi realizado na tarde desta quinta-feira, na presença da população e autoridades.

A CDHU Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano realizou, na tarde desta quinta-feira (3), o sorteio de 19 casas do empreendimento Álvares Florence I, localizado no distrito de Boa Vista dos Andradas.

As moradias fazem parte de mais de 220 imóveis conquistados para a região, com o apoio do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Carlão Pignatari.

“É um dia de muita emoção e alegria, afinal, 19 famílias realizarão o sonho da casa própria, com a nossa ajuda. Só essa obra, que eu fiz questão de visitar e acompanhar, recentemente, teve um investimento de mais de R$ 1,6 milhão”, disse Pignatari, que não pode estar presente em razão de compromissos na Capital, mas esteve representado pela vereadora local Maria Izabel Correa Sales.

Para dar transparência e credibilidade a todo o processo, os mais de 90 inscritos acompanharam o sorteio na presença do presidente da CDHU, Silvio Vasconcellos, do prefeito Adilson Leite e dos vereadores do município, entre outras autoridades.

Segundo o gerente regional da CDHU, Osvaldo Carvalho, os titulares agora passarão pela fase de habilitação e, caso não atendam aos requisitos necessários, os suplentes serão convocados. “O sorteio público define titulares e suplentes para aquisição das moradias. Se os sorteados de hoje, por algum motivo, não cumprirem as exigências, os suplentes serão chamados na sequência,” explicou.

Ainda de acordo com a CDHU, do total de moradias em fase final de construção, duas foram destinadas a pessoas com deficiência, uma a idosos, uma a policiais, uma para indivíduos que moram sozinhos, duas para famílias com renda acima de cinco até dez salários mínimos e, as demais, para a população em geral inscrita.

As unidades terão dois dormitórios, sala, cozinha e banheiro, distribuídos em 47,87 metros quadrados de área útil.

O conjunto está sendo edificado na avenida da Saudade com a rua A, por meio de uma parceria entre a CDHU e a prefeitura. A entrega está prevista para o segundo semestre deste ano.

Juros Zero

O financiamento dos imóveis seguirá as novas diretrizes da política habitacional do Estado, que preveem juros zero para famílias com renda mensal de até cinco salários mínimos. Assim, as famílias pagarão praticamente o mesmo valor ao longo dos 30 anos de contrato, que sofrerá apenas a correção monetária calculada pelo IPCA, o índice oficial do IBGE.

O valor das parcelas é calculado levando-se em conta a renda das famílias, que podem comprometer, no máximo, 20% dos rendimentos mensais com as prestações.