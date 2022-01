Casal vai parar na delegacia após brigar por agressão a cão que danificou fone de ouvido 

Segundo boletim de ocorrência, homem agrediu cachorro e, para defender o animal, mulher discutiu com o companheiro e o casal entrou em luta corporal. Caso foi em São José do Rio Preto/SP.

Uma briga de casal foi registrada na Polícia Civil de São Jose do Rio Preto/SP depois que um cachorro danificou um fone de ouvido, na noite de domingo (2).

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem de 32 anos agrediu o cachorro do casal e, para tentar proteger o animal, a mulher discutiu com o companheiro e eles entraram em luta corporal.

A Polícia Militar foi acionada e o casal confirmou a discussão e as agressões. Eles foram encaminhados para a Central de Flagrantes, ouvidos e liberados. Um boletim de ocorrência foi registrado como violência doméstica.

*Informações/g1