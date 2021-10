Casal solidário: 326 quilos de alimentos para Santa Casa

Dona Eva Rosa Ribeiro e seu marido Antônio Rubens Gomes Ribeiro entregaram arroz e macarrão para o Hospital.

Uma corrente do bem em constante movimento. Assim é o casal Dona Eva Rosa Ribeiro e Antônio Rubens Gomes Ribeiro, grande parceiro da Santa Casa de Votuporanga. Mensalmente, eles promovem ações em prol do Hospital, com doação de mantimentos.

Desta última remessa, foram 326 quilos de alimentos entregues para o Serviço de Nutrição e Dietética, responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições diárias a pacientes e acompanhantes. Foram 180 quilos de arroz e 146 quilos de macarrão, beneficiando centenas de assistidos.

Dona Eva explicou a doação. “Temos uma parceria muito grande com os supermercados e fornecedores, que sabem do nosso trabalho e estão sempre contribuindo. A colaboração é sempre bem-vinda, especialmente para aqueles que tanto precisam”, disse.

Por sua vez, seu Rubens agradeceu os envolvidos. “Nossa gratidão a todos que nos auxiliam direta ou indiretamente. Vocês estão beneficiando instituições que desenvolvem um excelente trabalho, como a Santa Casa de Votuporanga, essencial para toda a região”, complementou.

O nutricionista do Hospital, João Carlos Bragato, ressaltou a importância dessa iniciativa. “Dona Eva e seu Rubens são voluntários muito presentes no nosso dia a dia, atentos a ajudar. Entram em contato conosco para saber as demandas e como contribuir, especialmente desta última vez, com itens muito consumidos. Oferecemos cinco refeições diárias, arroz e macarrão fazem parte do nosso cardápio habitual. Nosso muito obrigado”, concluiu.