Casal morre atropelado após cair de motocicleta em rodovia de Rio Preto 

Acidente aconteceu na Assis Chateaubriand. Bombeiros foram acionados, mas vítimas não resistiram.

Um casal morreu em um acidente na Rodovia Assis Chateaubriand, em São José do Rio Preto/SP, na tarde desta quinta-feira (18.ago).

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), duas motocicletas seguiam sentido Guapiaçu/SP, quando bateram lateralmente. Com o impacto da colisão, o casal caiu no asfalto, foi atropelado por um veículo que trafegava no mesmo sentido e não resistiu aos ferimentos.

Segundo a PRE, o outro motociclista envolvido no acidente foi socorrido e encaminhado para um hospital de Rio Preto.

A perícia foi acionada para realizar exames. O trânsito precisou ser parcialmente interditado. As causas da batida serão investigadas.

*Com informações do g1