Casal faz doação para UTI Neonatal da Santa Casa

Joice Beatriz Pavanello Mateus e Cristiano Ricardo Mateus retornam com seu filho Miguel, de 10 anos, para o Hospital para entregar 30 mantas de microfibra.

Retornar para a Santa Casa de Votuporanga, de mãos dadas com seu marido Cristiano Ricardo Mateus e com seu filho, Miguel Cristiano Mateus, de 10 anos. O momento mais que especial é repleto de memórias e gratidão.

É reviver momentos delicados, mas que foram vencidos. Graças ao profissionalismo, dedicação, empatia, humanização e amor da equipe da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal, que possibilitaram a recuperação de Miguel.

Como forma de agradecimento, a família Mateus faz doações para o Hospital. Neste ano, são 30 mantas de microfibra que serão direcionadas para UTI Neonatal. “A primeira colaboração nossa foi em 2018, com 15 cobertores. Na época, perguntei o que mais precisavam e falaram de mantas. Temos um carinho enorme por toda a equipe da UTI Neonatal, mesmo com todas as dificuldades, foi muito acolhedor conosco. Eu estava angustiada de deixar o Miguel lá, mas os profissionais foram incríveis”, disse Joice.

O primogênito nasceu de 36 semanas e, com dificuldade respiratória, permaneceu 10 dias na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. “Enquanto eu estava em casa, ficava muito aflita, pensando em como ele estaria. Mas quando vi todo o serviço, testemunhei o amor que os colaboradores têm, as enfermeiras, as médicas”, complementou.

A mãe contou de dois episódios que a marcaram. “Eu não pude pegar meu filho quando ele nasceu. Fui praticamente conhecer Miguel na UTI Neonatal. Quando comentei com a Dra Lara Greghi, na hora ela fez o método canguru, quando o coloquei em meus braços. Foi indescritível. O outro momento foi quando meu marido pegou no colo”, destacou.

Para a família, foram 10 dias de muito aprendizado. “Aprendi muito, a equipe me ensinou a cuidar do meu filho e levo esses ensinamentos para minha vida. Hoje tenho a Emanuelle, de 3 anos, e fiz questão que nascesse na Santa Casa. Coloquei em prática algumas dicas que recebi durante a internação”, disse Joice.

Cristiano ressaltou que a Santa Casa é referência em atendimento médico e humanitário para Votuporanga e toda a região. “Sempre fomos muito bem atendidos na unidade e também pelos seus colaboradores. Somos gratos e seremos eternamente gratos”, disse.

De acordo com a médica responsável pela UTI Neonatal, Dra. Lara Galvani Greghi cada recém-nascido utiliza, em geral, 3 mantas, para que seja feito o “ninho” dentro da incubadora para conforto e posicionamento do prematuro e são trocadas com frequência . Para a nossa equipe, esta doação significa muito mais do que algo material é sinal de que estamos fazendo o nosso serviço da melhor maneira possível, cumprindo nossa missão. Esta mãe passou por momentos difíceis aqui e retornou para agradecer, isso é o nosso maior presente”, finalizou.