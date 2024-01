Casal Eva e Rubens faz nova doação para Santa Casa

Mensalmente, eles levam mantimentos para o Hospital, único que atende o Sistema Único de Saúde (SUS) da cidade.

O casal Antônio Rubens Gomes Ribeiro e Eva Rosa Ribeiro é querido por todos pela Santa Casa de Votuporanga, conhecido pela generosidade e empatia. E eles começaram o ano já fazendo o que mais amam: destinando alimentos para a Instituição.

Mensalmente, eles levam mantimentos para o Hospital, único que atende o Sistema Único de Saúde (SUS) da cidade. Desta vez, foram direcionados macarrão e limão para o Serviço de Nutrição e Dietética, responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições diárias a pacientes e acompanhantes.

A colaboração foi intermediada pelo Setor de Captação de Recursos. “Me perguntaram o que me faz alegre e respondi que é a felicidade do outro. Pensar em mim apenas é egoísmo”, revelou dona Eva.

A escolha de doar macarrão e limão reflete não apenas a simplicidade, mas também a praticidade desses itens na alimentação diária. Esses itens são ingredientes versáteis e essenciais e a colaboração destaca a preocupação do casal em garantir que as necessidades básicas estejam sendo atendidas na Santa Casa.

Seu Rubens também falou da satisfação em colaborar com a causa. “Nosso trabalho não depende somente de nós, mas do “Amor em Ação”. Por isso, sentimos no dever de agradecer cada um que contribuiu para que possamos incentivar a comunidade ainda mais”, frisou.

O responsável pela Captação de Recursos, Rosemir Lopes (conhecido como Milão), agradeceu o casal pelas doações contínuas. “A doação generosa de Dona Eva e Seu Rubens contribui para a melhoria da qualidade dos serviços prestados pela Instituição, garantindo que pacientes e acompanhantes tenham acesso a uma dieta equilibrada e nutritiva. A atitude dele incentiva mais pessoas a colaborar e só podemos agradecer pelo empenho e dedicação em prol do nosso Hospital”, concluiu.