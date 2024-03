Casal escapa ileso após veículo aquaplanar na Rodovia Euclides da Cunha 

O acidente ocorreu no sentido Fernandópolis/SP – Votuporanga/SP.

Um acidente na tarde desta segunda-feira (18.mar), na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), no sentido Fernandópolis/SP a Votuporanga/SP, chamou a atenção dos motoristas que trafegavam pela via.

De acordo com o apurado, um veículo aquaplanou na pista, colidindo contra o guard rail (defensa metálica), resultando em severos danos ao carro, porém, incrivelmente, o casal que estava a bordo não sofreu ferimentos.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e estiveram no local para prestar assistência, porém, as vítimas decidiram assinar o termo de recusa de atendimento médico, dada a ausência de lesões aparentes.

Uma equipe do DER (Departamento de Estradas de Rodagem) também compareceu para auxiliar na remoção do veículo, assim como de partes que ficaram espalhadas pela área do acidente.

A aquaplanagem é um fenômeno que ocorre quando uma camada de água se forma entre os pneus do veículo e a superfície da estrada, impedindo o contato direto e, consequentemente, a aderência necessária para manter o controle do veículo.

É importante ressaltar que, em condições climáticas adversas, como chuva intensa, a atenção deve ser redobrada, a velocidade reduzida e a distância de segurança entre os veículos aumentada, a fim de prevenir acidentes.