Casal em moto é atropelado e alvejado por tiros na Rodovia Euclides da Cunha; mulher morreu 

Luciane Albino de Freitas Lima, de 39 anos, foi atingida por dois tiros após batida e morreu; namorado dela foi encaminhado ao Hospital de Base.

Uma mulher de 39 anos foi morta a caminho do trabalho, na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), em Bálsamo/SP, na manhã desta terça-feira (29.ago).

Segundo a Polícia Civil, Luciane Albino de Freitas Lima estava em uma moto com o namorado quando um carro bateu na traseira do veículo. Quando o casal caiu, o motorista desceu do carro, atirou contra as vítimas e fugiu.

A mulher foi atingida por dois tiros e encaminhada para o pronto-socorro de Bálsamo, mas não resistiu aos ferimentos. Já o homem não foi baleado, mas ficou ferido no acidente e foi encaminhado ao Hospital de Base.

O carro utilizado pelo assassino foi encontrado abandonado no pátio de um posto de combustíveis em Votuporanga/SP. Ninguém foi preso.

O caso é investigado pela Polícia Civil como homicídio e tentativa de homicídio.

*Com informações do g1