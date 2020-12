Nesta quinta-feira (10), a Polícia Civil prendeu um casal por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas, em Macaubal/SP.

De acordo com informações, o casal com idades de 23 e 25 anos, vinha sendo investigado pelo tráfico de crack e maconha; resultando no flagrante, onde os policiais civis localizaram diversas porções dos referidos entorpecentes.

O casal foi preso e apresentado na Delegacia de Polícia, onde foi ouvido e permaneceu à disposição da Justiça.