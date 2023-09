Casal é preso por tráfico de drogas em Votuporanga 

Quase 1 quilo de maconha foi apreendido; flagrante da Polícia Militar ocorreu na Avenida Conde Francisco Matarazzo, na zona sul.

Um casal foi preso por tráfico de drogas na manhã do último sábado (2.set), no bairro Estação, na zona sul de Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, policiais militares realizavam patrulhamento pela Avenida Conde Francisco Matarazzo, cientes, por meio de denúncias, de que um casal praticava tráfico de drogas pelo local.

Próximo do imóvel, os PMs avistaram a mulher parada, em frente a casa, como se aguardasse a chegada de alguém, no entanto, ao avistar a viatura tentou entrar rapidamente na residência, mas acabou contida.

Após breve entrevista, ela admitiu a traficância e apresentou uma porção de cocaína e um celular; já no interior do imóvel, os policiais abordaram o companheiro dela e em busca pessoal foi encontrado R$ 197 em cédulas diversas. Em seguida, dentro do guarda-roupas, os PMs localizaram cinco tabletes de maconha, uma balança de precisão, apetrechos utilizados no preparo das porções de entorpecentes e R$ 593.

O casal foi apresentado na Central de Polícia Judiciária, onde foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.