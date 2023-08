Casal é preso após usar criança para furtar no comércio de Votuporanga 

Produtos foram devolvidos as empresas; criança foi entregue a avó.

Um casal foi preso no início da tarde da última sexta-feira (25.ago) após utilizarem o próprio filho para furtar produtos de um supermercado na área central e uma loja do comércio popular de Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, policiais militares realizavam patrulhamento pelo centro, quando foram informados de que um homem trajando camiseta de futebol e bermuda cinza, juntamente com uma criança, havia adentrado uma loja e furtado diversos produtos.

Em seguida, já pela Rua Presidente Dutra, os PMs avistaram um indivíduo com as mesmas características, caminhando na companhia de uma mulher e uma criança; após busca pessoal foi encontrado em uma sacola nove barras de chocolate, seis frascos de antitranspirantes e em seu pescoço um colar. Na bolsa da mulher foram localizados diversos colares e brincos, e com o filho do casal, um colar em seu pescoço. Questionado, o casal acabou confessou o furto no supermercado.

Os policiais realizaram contato com os representantes dos estabelecimentos furtados para que comparecessem na Central de Flagrantes. As empresas apresentaram imagens de câmera de segurança que flagraram o momento dos furtos do casal na presença da criança.

Na delegacia, a criança foi entregue a avó e o casal foi ouvido e colocado à disposição da Justiça. Os produtos foram devolvidos aos estabelecimentos.