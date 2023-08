Casal é preso ao negociar revólver na rodoviária de Fernandópolis 

Suspeitos foram flagrados pela Polícia Militar no estacionamento com a arma de fogo e munições.

Um casal foi preso por porte ilegal de arma de fogo e munições no terminal rodoviário de Fernandópolis/SP, no início da noite desta terça-feira (29.ago).

De acordo com o apurado, policiais militares realizavam patrulhamento, quando foram informados de que um casal estaria no estacionamento da rodoviária, no bairro Jardim Santa Rita, para vender uma arma de fogo.

Em seguida, pelo local, os PMs localizaram e abordaram o casal suspeito, sendo que em busca pessoal, na linha de cintura da mulher, havia um revólver calibre 32, com numeração suprimida, e cinco munições e um coldre. Dois celulares também foram apreendidos.

O casal foi apresentado na Central de Polícia Judiciária, onde foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.